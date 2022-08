Rugby : exploit historique des Argentins qui s'imposent pour la première fois en Nouvelle-Zélande

Exploit retentissant des Pumas. Les Argentins ont battu la sélection néo-zélandaise (25-18) lors de la troisième journée du Rugby Championship, samedi 27 août, à Christchurch (Nouvelle-Zélande).

Les Argentins, dont la dernière (et unique) victoire face aux All Blacks remontait à novembre 2020 (25-15 à Sydney), ont réalisé une performance exceptionnelle en s'imposant pour la première victoire en terre néo-zélandaise.

Sixième défaite en huit matchs pour la Nouvelle-Zélande

En difficultés ces dernières semaines, les All Blacks s'étaient offert un peu de répit en prenant le meilleur de l'Afrique du Sud lors de la journée précédente (35-23), mettant fin à trois revers de rang. Avec cette nouvelle défaite, la sixième en huit matchs, ils pointent à la dernière place du classement de cette compétition qui oppose les sélections d'Afrique du Sud, d'Argentine, d'Australie et de Nouvelle-Zélande. A un an de la Coupe de monde en France, le rugby néo-zélandais s'enfonce dans la crise.