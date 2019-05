Poignée personnalisée, entraînement, concentration... Les championnats du monde de baby-foot ont lieu près de Caen, et c'est du sérieux

La compétition a lieu à Mondeville en Normandie et va réunir près de 450 joueurs.

C'est une compétition sérieuse. Les championnats du monde de baby-foot font étape à partir de jeudi 9 mai à Mondeville, près de Caen, en Normandie. Jusqu'à dimanche, près de 450 joueurs d'une dizaine de nationalités sont attendus. Ils vont s'affronter sur les 80 tables installées pour l'occasion dans la salle de sports, rapportent nos confrères de France Bleu Normandie.

Loin de la compétition de bistrot

Si le baby-foot n'est pas reconnu comme sport officiel, il fait cependant partie des sports observés pour intégrer les Jeux olympiques. Alors si le commun des mortels joue au baby-foot, les organisateurs et les joueurs préfèrent parler de football de table. "C'est l'appellation un peu sportive, comme le ping-pong et le tennis de table", explique Romain Droit, président du Mondeville football de table.

Durant la compétition, le foot de table se joue en un contre un, à deux contre deux ou par équipe. "Tous les matchs officiels se jouent au meilleur des cinq manches et les manches se jouent en cinq points. On est sur une moyenne de 30 à 40 minutes par match et une heure pour le très haut niveau", explique l'organisateur.

On est loin des parties jouées dans les troquets. En compétition, il faut être plutôt affûté. "Il faut de l'endurance, c'est un jeu qui est énormément basé sur la réflexion", détaille Romain Droit.

Comme vous travaillez le coup droit ou le revers au tennis, vous travaillez votre passage au milieu ou votre shootRomain Droit

Les 80 baby-foot installés à Mondeville seront sans poignée car chaque joueur apporte la sienne. "On a des poignées plates qu'on retrouve dans le sud de la France, on a des poignées rondes qu'on retrouve plutôt dans le nord. Les poignées plus plates qui sont destinées à un jeu plus technique, explique le président du Mondeville football de table. Après on peut adapter en ajoutant des grips, on comble les trous ou on refait la poignée à notre main", poursuit-il.

Au bout des épreuves, le vainqueur remporte un titre de champion du monde tout à fait sérieux. "Ça fait souvent sourire. J'ai été vice-champion du monde junior en 2012, quand vous l'annoncez on vous prend un peu au sourire et quand les gens viennent voir, ils réalisent un peu plus", conclut Romain Droit. Et si vous ne pouvez pas vous rendre à Mondeville, la compétition sera filmée et retransmise sur internet.

Le reportage d'Olivier Duc --'-- --'--