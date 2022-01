La NFL annonce que la légende Tom Brady va prendre sa retraite

Personne n'osait vraiment y croire. La Ligue nationale de football américain (NFL) a annoncé, samedi 29 janvier, sur Twitter que la légende Tom Brady prenait sa retraite, sans que le joueur n'ait encore officialisé sa décision. Son équipe, les Buccaneers de Tampa Bay, a été éliminée dimanche en demi-finale de conférence de la NFL par les Rams de Los Angles. Pourtant, on imaginait l'immortel quarterback rempiler une saison de plus pour terminer en apothéose avec un nouveau trophée Lombardi en poche. Un huitième.

C'était oublier un peu vite que Brady a 44 ans. Un âge plus que canonique pour les standards et la violence de la NFL. Même s'il a toujours su préserver son corps de graves blessures, "TB12" a sans doute jugé qu'il était temps pour lui de quitter l'arène.

7x Super Bowl champion Tom Brady retiring after 22 NFL seasons. (via @RapSheet) pic.twitter.com/jUYaLvrYg8 — NFL (@NFL) January 29, 2022

Une statistique suffit pour illustrer l'incroyable carrière de Brady, l'homme aux sept Super Bowls : les équipes les plus titrées (Pittsburgh et New England) ne l'ont remporté "que" six fois...

Le crépuscule d'une idole

Brady avait semé le doute après la défaite face aux Rams dimanche dernier quand il avait laissé entendre qu'il fallait qu'il avise de la suite à donner à sa carrière en prenant en compte sa situation familiale.

Le mari de Gisèle Bündchen, père de deux enfants, se retire donc après 22 ans passés dans la lumière. Lui, recruté dans l'anonymat au 199e rang par les Patriots en 2000, est devenu une icône de son sport, et même de la culture américaine. Il est le gagnant ultime, celui qui réalise les retours les plus fous, qui détient aussi presque tous les records à la passe dans l'histoire du jeu.

Au-delà de toutes ses statistiques personnelles, le Californien part donc avec sept Super Bowls, six avec New England (2002, 2004, 2005, 2015, 2016, 2019) et un dernier, conquis l'an passé, avec Tampa Bay. Débarqué en Floride après toute une carrière chez les Patriots, il a conduit les Buccaneers au titre suprême dès sa première saison. Un exploit immense. Un de plus dans la carrière du "golden boy" de l'Amérique.