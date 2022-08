Football américain : le quarterback Deshaun Watson, ciblé par 24 plaintes pour "comportement sexuel inapproprié", écope de six matchs de suspension

L'affaire a remué le monde du sport outre-Atlantique. A quelques semaines de la reprise du championnat de football américain, la National Football League (NFL) a annoncé dans un communiqué (en anglais), publié lundi 1er août, qu'une juge indépendante avait suspendu pour six matchs du quarterback Deshaun Watson, l'une des stars de la discipline.

Engagée par la NFL spécifiquement pour traiter cette affaire, la magistrate Sue L. Robinson estime que le joueur des Browns de Cleveland, ciblé par 24 plaintes pour "comportement sexuel inapproprié", a enfreint le règlement intérieur de la NFL. Cette dernière a trois jours pour éventuellement faire appel de la décision, précise l'agence américaine The Associated Press (article en anglais). Le syndicat des joueurs et Watson ont pour leur part affirmé dans un tweet dimanche qu'ils ne contesteraient pas la sanction.

BREAKING: The NFL suspends Cleveland Browns quarterback Deshaun Watson six games for violating its personal conduct policy following accusations of sexual misconduct made against him by two dozen women in Texas. https://t.co/oOB1Mby2xX — The Associated Press (@AP) August 1, 2022

L'affaire remonte à 2020. Alors qu'il évoluait avec une autre franchise, les Houston Texans, Deshaun Watson a été accusé par 24 femmes, presque toutes des masseuses thérapeutiques, d'agressions sexuelles et de comportements sexuels inappropriés.

Ashley Solis, la première masseuse à révéler publiquement son identité, affirme que le joueur l'a forcée à effectuer un acte sexuel lors d'une séance à domicile le 30 mars 2020. "J'ai des flashes du visage de Watson. Je pars en vrille dès que je repense au moment où son pénis m'a touchée", a raconté la masseuse devant les caméras d'une chaîne locale du Texas, le 6 avril 2021. Toutes les plaintes déposées "portent sur le même comportement ou un comportement similaire" a assuré le même jour Tony Buzbee, l'avocat des plaignantes.

Deshaun Watson a dès le début de l'affaire nié, avec fermeté, ces accusations. Dans un tweet cité par le New York Times (article en anglais), celui qui a signé l'un des plus importants contrats de l'histoire de la NFL lors de son arrivée à Cleveland (230 millions de dollars sur cinq ans) assure "n'avoir jamais traité aucune femme autrement qu'avec le plus grand respect". Récemment, une enquête du quotidien new-yorkais (article en anglais), publiée le 15 juillet, a relaté que le joueur aurait pris rendez-vous avec au moins 66 femmes différentes en l'espace de 17 mois, de l'automne 2019 au printemps 2021.

Pas de poursuites pénales

Pour l'heure, aucune des 24 plaintes enregistrées au tribunal de district du comté de Harris au Texas n'a fait l'objet de poursuites pénales contre le footballeur américain de 26 ans. Le joueur est parvenu à un accord financier avec 23 des 24 plaignantes, selon The Associated Press (AP).

En écopant de six matchs de suspension (sans salaire, souligne AP), le quarterback reçoit la sanction prévue par le code de conduite de la NFL (PDF en anglais) en cas de "première infraction" concernant de tels faits. Si la NFL accepte la décision, Deshaun Watson, 26 ans, sera suspendu à compter du match d'ouverture de la saison régulière, soit du 11 septembre au 23 octobre.