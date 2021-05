Natation : le 4x100 mètres 4 nages masculin en finale, pas le relais féminin

Avec Yohann Ndoye Brouard, Théo Bussière, Mehdy Metella et Maxime Grousset, le relais bleu s'est qualifié, dimanche 23 mai, pour la finale du 4x100 mètres 4 nages aux Championnats d'Europe de natation, avec un chrono de 3'32''50. Seuls les Britanniques ont été plus rapides, pour deux centièmes.

En position de premier relayeur, Ndoye Brouard en a profité pour améliorer d'un centième son record personnel sur 100 m dos, en 52''96 centièmes, même après une semaine harassante ponctuée d'une médaille de bronze sur la même distance.

Le relais féminin éliminé

Le 4x100 mètres 4 nages dames (Cini, Delmas, Wattel et Touati) n'a lui nagé que le dixième chrono des séries (4'02''43), dominées par les Pays-Bas (3'58''67).

Trois Français sont en lice pour des finales individuelles dimanche soir pour l'ultime session de courses dans le bassin hongrois : Florent Manaudou et Grousset sur 50 mètres nage libre (18h05 sur france.tv), et Mélanie Hénique sur 50 mètres papillon (18h), course non olympique. Sur 400 mètres 4 nages, le jeune Emilien Mattenet (20 ans) s'est lui arrêté en séries (4'22''07, 16e temps) pour son tout premier championnat international.