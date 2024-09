Dans le club du champion olympique, Léon Marchand, à Toulouse, les Dauphins du TOEC ont repris les entraînements. La grande nouveauté de cette année : le club compte de nombreux nouveaux inscrits.

Selon Michel Coloma, le directeur général des Dauphins du TOEC, le club a connu "un gros effet" suite aux performances de Léon Marchand aux Jeux Olympiques. "Au début, on ne s'en apercevait pas trop, puis, au fur et à mesure, on s'est aperçu que plus ça allait, il y avait des demandes d'inscription conséquentes, en particulier le mois d'août", explique-t-il. Les secrétaires ont été débordées par le nombre d'appels pour s'inscrire.

Paul, un nageur débutant, mentionne : "Je me suis mis à la natation en voyant un peu avant les Jeux olympiques, mais ça m'est vraiment rentré dans la tête avec les Jeux olympiques." Son père, Philippe, ajoute que "le déclencheur, c'était les Jeux olympiques avec Léon Marchand."

Sensibiliser à l'importance de la natation

Au-delà de l'aspect performance, Alix Achte, éducatrice aux Dauphins du TOEC, souligne l'importance de savoir nager : "C'est vachement important, parce qu'il y a beaucoup de noyades en France tous les ans. Hormis le côté performance, c'est une question de survie, quelque part, de savoir nager un minimum et de savoir faire attention, être à l'aise dans l'eau."

Elle ajoute qu'il est "hyper satisfaisant de voir" les débutants progresser et surmonter leur peur de l'eau au fil de l'année d'entraînement.

Un esprit familial et une culture du sport à Toulouse

Aurélie, mère d'un nageur aux Dauphins du TOEC, met en avant "l'esprit familial" du club. "On vit, voilà, à travers les Dauphins du TOEC. On le veut bien. On est vraiment très contents."

Elle fait un parallèle avec le Stade Toulousain, club de rugby emblématique de la région : "Ça fait partie de notre culture du sud-ouest, dès que les gamins voient des Antoine Dupont, des joueurs de l'équipe 1, ça leur donne des ailes, ils ont envie de continuer. C'est ça aussi qui fait que nos enfants ont cette envie de progresser."

Bien que tous les nouveaux inscrits ne deviendront pas des champions comme Léon Marchand, l'important est "qu'ils prennent plaisir à nager", conclut Aurélie.