JO de Paris 2024 : ces Jeux offrent "un sentiment d'insouciance et un sentiment fédérateur", souligne le nageur Alain Bernard

"Il y a deux mois, c'était la fin du monde en France, et là on a l'impression qu'il y a ce sentiment d'insouciance, mais surtout ce sentiment fédérateur", souligne vendredi 9 août sur France Inter la légende de la natation Alain Bernard. Le nageur était devenu à Pékin, en 2008 le premier Français à être sacré champion olympique de la distance-reine, le 100 m nage libre.

Alain Bernard voit dans ces Jeux de Paris 2024, un certain "enjeu d'apaisement social". Il considère que les Jeux olympiques et paralympiques "unissent et font oublier tous les tracas". "On ne nous parle pas de politique, ni de réforme, ni de parti", ajoute-t-il avec soulagement. Pour Alain Bernard, "il n'y a rien de mieux qui peut fédérer que le sport".

"On perd énormément de talents"

Le roi du 100 m nage libre salue les performances de Léon Marchand, multiple médaillé d'or à Paris. Alain Bernard estime que "Léon Marchand peut être un très bon nageur du 200 m nage libre" et a "encore des progrès à faire en crawl". Mais Alain Bernard s'interroge tout de même sur le fait que le Toulousain s'entraîne "aux États-Unis avec Bob Boman, ancien entraîneur de Michael Phelps".

"Ce qui m'alerte un petit peu là-dedans, c'est pourquoi un nageur de ce niveau, de cette qualité part aux États-Unis", regrettte-il. Alain Bernard explique qu'après "le baccalauréat en France, c'est très compliqué de concilier" le sport de haut niveau avec des "études [supérieures] de haut niveau", permettant "d'assurer un avenir avec un maximum de sérénité". "On perd énormément de talents", déplore-t-il.