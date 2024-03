MMA : Baissangour "Baki" Chamsoudinov donné vainqueur face à Cédric Doumbè dans la confusion et par arrêt de l'arbitre

Tout ça pour ça. Alors que les Français Cédric Doumbè et Baissangour "Baki" Chamsoudinov ferraillaient dans le troisième round d'un combat très attendu, jeudi 7 mars à l'Accor Arena, la victoire est revenue au combattant d'origine tchétchène... grâce à une écharde, ou un bout de verre. En se relevant après avoir été poussé sur le côté de la cage par son vis-à-vis, Doumbè a en effet été miné par une légère épine plantée dans un de ses orteils.

Incapable de poser son pied, il a vu l'arbitre arrêter la rencontre, à son grand désarroi. Et donc remettre la victoire à "Baki", dans la confusion le plus totale. Une conclusion bien loin du dernier combat de Doumbè, achevé sur un spectaculaire KO au bout de neuf secondes contre Jordan Zébo fin septembre. Bien loin également des aspirations d'un public chauffé à blanc pour ce sommet du MMA français comptant pour la Professional Fighters League (PFL), qui s'est fini sous les huées.

😳 | Baki remporte le combat par TKO ! Le match a été arrêté après que Doumbé a été déclaré inapte à combattre avec une écharde dans le pied😮🪵



"Je voulais voir un combat de malade mental, pas un combat qui s'arrête comme ça !", a regretté Cédric Doumbè sitôt cet imbroglio consommé. Et le combattant français de donner sa version des faits, enflammant un peu plus le public déjà très chaud de Bercy : "J'ai senti un bout de verre, ou de bois, dans mon gros orteil gauche, j'ai demandé à l'arbitre si on ne pouvait pas arrêter", une demande refusée. "Je lui ai dit 'OK, on continue', a poursuivi Doumbè. Je n'ai rien compris, l'arbitre a arrêté le combat (...) Si on doit mêler quelqu'un (sic), c'est pas lui ["Baki"], c'est l'arbitre."

Bientôt une revanche ?

"Ce n’est pas la manière dont je voulais gagner, mais les imprévus font partie du combat", a répliqué son adversaire de 22 ans. Et dans ce sport où les invectives directes (le fameux trashtalking) sont légion, il a invité Doumbè à le défier de nouveau "dans une salle plus grande". Celle-ci n'aurait pas vraiment de mal à se remplir, puisque les près de 20 000 places de l'Accor Arena ont affiché complet en moins de 20 minutes. Doumbè, ancien spécialiste du kickboxing battu pour la première fois en PFL après cinq victoires, aura à cœur de se relancer.