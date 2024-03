"Il y a quelques mois, les amateurs de MMA auraient rigolé" : la folle ascension du Français Benoît Saint-Denis, qui affronte la légende Dustin Poirier à Miami

Cela pourrait être l’un des plus grands combats de l’histoire du MMA tricolore. Le Français Benoît Saint-Denis affronte dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 mars, à Miami aux États-Unis, l’Américain Dustin Poirier à la prestigieuse UFC, la plus grande ligue d'arts martiaux mixtes au monde. Saint-Denis, 28 ans, est l’étoile montante des poids légers alors que Poirier, 35 ans, est l’une de ses plus grandes stars. L'Américain n'a certes jamais été champion mais il est sorti victorieux deux fois contre la légende irlandaise Conor McGregor.

Alors un tel combat si tôt, c’est déjà presque une consécration pour Benoît Saint-Denis. Il y a à peine un an et demi, l'ancien militaire des forces spéciales remportait sa première victoire à l’UFC et le voilà aujourd’hui face à l’un des plus grands. L’ascension de Benoît Saint-Denis laisse sans voix tous les spécialistes du MMA, à l’image de Jean-Charles Barès, commentateur pour la chaîne L’Equipe : "Si on avait placé le nom de Benoît Saint-Denis et celui de Dustin Poirier dans la même phrase il y a encore quelques mois, les amateurs de MMA auraient rigolé. Au moment où Benoît débute sa carrière professionnelle en MMA, Dustin Poirier, lui, combat déjà pour le titre !"

🫡 La #TeamBSD est prête 🇫🇷

🔜 See you Saturday night 💥 pic.twitter.com/yfWNCasJub — Benoît « God of War » Saint Denis (@BenoitSt_Denis) March 7, 2024

Un ancien commando surnommé "God of War"

Alors comment le "God of War" (le dieu de la guerre), c’est son surnom, a-t-il séduit l’industrie du spectacle qu’est l’UFC ? D’abord par son parcours : lui, l’ancien commando qui a combattu au Sahel. Mais c’est aussi sa façon de combattre qui fait de lui un produit efficace. "C'est un garçon qui a un style très télégénique. Toutes ses victoires, il les a obtenues avant la limite, que ce soit par soumission ou par K.O. et ça, c'est quelque chose qui plaît énormément", assure Jean-Charles Barès. BSD, l'acronyme de Benoît Saint-Denis, est également un adepte des réseaux sociaux, où il affiche régulièrement sa foi et son patriotisme, avec de larges drapeaux français autour de ses épaules.

🇫🇷 Pour la première fois à l’UFC @BenoitSt_Denis signe un poster avec son visage à l’#UFC299 pic.twitter.com/EdUzVG4cNb — UFC France (@UFCFRA) March 5, 2024

Si, samedi soir, il n’y a pas de ceinture en jeu, une victoire signifierait beaucoup pour tout le MMA français. "Chaque sport pour exister a besoin d'un porte-drapeau. Benoît Saint-Denis peut devenir le visage du MMA français", espère Jean-Charles Barès. Une nouvelle ère qui ne s’ouvrira pas avant la nuit prochaine. Le combat est prévu au minimum à 4h30 heure française.