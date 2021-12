Maxime Vachier-Lagrave champion du monde d’échecs : "C’est historique" pour la France, s’enthousiasme le président de la fédération

A 31 ans, le Français Maxime Vachier-Lagrave est devenu ce jeudi, à Varsovie, en Pologne, champion du monde d’échecs dans la catégorie blitz, cadence ultra-rapide, chez les séniors. Le président de la Fédération française d’échecs lui adresse, sur franceinfo vendredi 31 décembre, toutes ses "félicitations".

Eloi Relange dit avoir "évidemment" suivi cette compétition et ces "parties captivantes et enthousiasmantes". Il salue le niveau de jeu de Maxime Vachier-Lagrave. "On sentait qu’il était dedans, qu’il calculait vite, qu’il avait le mental. Sportivement, c’était génial. Et puis il y a eu beaucoup d’émotions, avec un public français qui a largement suivi et encouragé", s’enthousiasme le président de la Fédération, qui qualifie cet événement d'"historique" pour la France.

Un champion "inspirant" qui fait partie d'une "superbe génération" de joueurs

Il estime que la France a aujourd’hui "une superbe génération" qui est "très forte", avec "des champions comme Maxime qui sont inspirants pour tous, qui ont des performances sportives qui donnent de la visibilité à notre sport." Il souligne également le travail des "très bons entraîneurs" français. Et tout cela cumulé fait qu’"on a une vraie école d’échecs à la française qui nous permet de voir un avenir serein pour nos performances sportives."

Il note par ailleurs l’engouement des Français pour cette discipline, qui sont de plus en plus nombreux à jouer en ligne depuis le confinement de mars 2020 et le succès de la série Netflix Le jeu de la dame. "Ça s’est retranscrit sur les licenciés de la saison 2021-2022. On a énormément de primo-licenciés, qui vont dans l’un des 800 clubs français, qui découvrent la compétition, qui découvrent le jeu en club, et qui découvrent l’univers social et entraînant des échecs." Aujourd’hui, la Fédération française d’échecs compte "entre 55 000 licenciés et 60 000 licenciés", ce qui la place comme "la 25ème fédération sportive", se félicite Eloi Relange.