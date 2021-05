Les JO de Munich devaient être ceux de la réconciliation. Mais le 5 septembre 1972, un commando palestinien baptisé "Septembre noir" s'introduit dans les locaux où réside la délégation israélienne et demande la libération de 200 prisonniers palestiniens. L'assaut des forces de l'ordre se termine par un carnage : tous les athlètes pris en otage sont tués. Le bilan est de 17 morts, parmi lesquels 11 Israéliens, 5 terroristes palestiniens et 1 policier allemand.



Pascal Boniface, directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques (Iris), revient sur cet épisode marquant de l'histoire olympique.



