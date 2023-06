Déjà porte-drapeau des Bleus à Tokyo en 2021, la judokate souhaite l'être à nouveau lors de la cérémonie d'ouverture de Paris 2024.

Quels seront les heureux élus qui porteront le drapeau tricolore, à domicile, lors de la cérémonie d'ouverture de Paris 2024, sur la Seine ? Si Florent Manaudou a déjà affirmé son envie d'être porte-drapeau, c'est au tour de Clarisse Agbégnénou de se porter candidate, dans une interview accordée pour le sixième épisode de la série "Une histoire, un drapeau", disponible sur france.tv. La judokate, championne olympique des moins de 63 kilos en 2021, a déjà été porte-drapeau de la délégation française à Tokyo.

"Si on a le droit, pourquoi pas ?", s'interroge la judokate. Avant elle, les exemples de Français qui ont porté le drapeau tricolore à deux reprises lors de cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques sont rares et surtout anciens : c'était le cas de l'athlète Jules Noël en 1932 à Los Angeles puis en 1936 à Berlin pour les Jeux d'été, et le skieur alpin James Couttet en 1948 à Saint-Moritz et en 1956 à Cortina d'Ampezzo, pour les Jeux d'hiver. A l'étranger, Roger Federer, par exemple, a porté la bannière suisse en 2004 et en 2008.