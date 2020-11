Judo : "Malgré tout ce qu'on vit, on a ce moment de joie" se réjouit Clarisse Agbegnenou, championne d'Europe pour la 5e fois

Après son cinquième sacre européen, décroché vendredi 20 novembre à Prague, la judoka française Clarisse Agbegnenou s'est réjoui, sur franceinfo, d'avoir "pu revenir à la compétition comme elle aime".

Très marquée par l'arrêt des compétitions pendant neuf mois et par la pandémie de coronavirus, elle explique que "le but n'était pas le résultat mais surtout de changer d'atmosphère et de se dire que le Covid n'a pas tout arrêté". "Malgré tout ce qu'on vit, on a ce moment de joie qu'est ce cinquième titre", déclare Clarisse Agbegnenou, heureuse "d'avoir pu combattre aujourd'hui".

"Pas à 100%"

La Française a survolé la compétition et s'est adjugée le titre dans un combat qui n'a duré que quelques secondes en finale. Pourtant, elle considère qu'elle n'était "pas à 100%". Clarisse Agbegnenou avait décidé tardivement de participer à ces championnats d'Europe "pour effacer cette année très compliquée". "Ça a fonctionné", se réjouit-elle en se parlant à elle-même : "Clarisse, tu l'as fait, t'es venue en compétition, tu as pu répondre un peu à toutes les questions que tu te posais."