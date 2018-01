"J'aurai environ 12 ans" : la plus jeune skateuse pro au monde se voit déjà aux JO de 2020

La Japonaise Sky Brown a décroché son premier contrat de sponsoring majeur il y a deux ans, alors qu'elle n'était âgée que de 7 ans.

"Je voudrais aller aux JO tant que je suis jeune. Je ne veux pas attendre d'avoir 16 ans !" A 9 ans, Sky Brown est déjà une fille pressée. Cette écolière japonaise, plus jeune skateuse professionnelle au monde, vise la qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020, où le skateboard sera l'un des cinq nouveaux sports à faire leur entrée, avec l'escalade, le karaté, le surf et le baseball-softball.

Sky Brown évolue sur un half-pipe, le 14 janvier 2018, à Kijo (Japon). (BEHROUZ MEHRI / AFP)

"Je pense beaucoup aux JO de Tokyo", confie la fillette de 1,23 m dans un skatepark aménagé par ses parents à Miyazaki, dans le sud-ouest du Japon. "J'aurai environ 12 ans. Ça va être génial. Je veux y aller et juste m'amuser, juste être moi. Mais ce serait tellement cool si je gagnais !"

"Si elle dit qu'elle peut le faire, je la crois"

De mère japonaise et de père britannique, Sky Brown veut concourir aux JO sous les couleurs nippones : "Parce que je suis née ici, tous mes amis sont ici et mon école aussi." Celle qui évolue aussi sur le circuit professionnel de surf a décroché son premier contrat de sponsoring majeur à 7 ans. Elle espère participer cette année aux X Games, rendez-vous incontournable des sports extrêmes. Mais les organisateurs sont parfois réticents à accueillir une aussi jeune skateuse.

"Je n'ai pas vraiment peur, assure-t-elle. Plus c'est effrayant, plus c'est excitant. J'adore faire du skate parce que je me sens libre." Elle peut compter sur le soutien de sa mère, Mieko. "J'ai eu des sueurs froides la première fois qu'elle a sauté de ce bus, avoue celle qui tremble devant les acrobaties de sa fille. Mais je lui fais confiance. Si elle dit qu'elle peut le faire, je la crois."

Sky Brown réalise une figure à partir du toit d'un bus, le 14 janvier 2018, à Takanabe (Japon). (BEHROUZ MEHRI / AFP)

Son père, Stu, a quant à lui tenté de la détourner de ce sport quand elle était toute petite. "Avant ses 3 ans, je ne voulais pas qu'elle monte sur un skate, explique-t-il. Quand vous avez une petite fille, vous voulez la protéger. Mais elle revenait sans cesse vers ce jouet..." Avec déjà une médaille olympique en tête ?