Ski freestyle : Tess Ledeux fait le plein de confiance avant les Jeux

Avec un score de 86,46 points, Tess Ledeux a écrasé la finale, disputée dans des conditions météorologiques parfaites à Font-Romeu, reléguant loin derrière (73,56 points) sa première concurrente, l'Américaine Marin Hamill. "Je suis super contente de gagner à la maison, en France, ça a une saveur particulière", a réagi à chaud la Plagnarde, accueillie dans l'aire d'arrivée par ses proches et le chien de sa soeur, Pitch, qu'elle n'a pas quitté du week-end.

La tenante du globe de cristal de la spécialité - qui consiste à réaliser des figures acrobatiques sur une piste jonchée de tremplins et d'obstacles en métal - a signé la neuvième victoire de sa carrière en Coupe du monde. Elle n'avait que 15 ans au moment de la première, en 2017, déjà à Font-Romeu, où elle s'est désormais imposée à quatre reprises en cinq participations. "C'est juste incroyable. Je commence à m'attacher à cette station", a-t-elle confié.

Suprendre à Pékin

"En terme de confiance c'est génial", a ajouté la jeune femme aux yeux bleus perçants. "Je suis contente de mon ski. J'ai pris ça comme un gros entraînement. Je sais que je peux encore faire mieux et monter d'un cran en terme de technique, c'est encourageant". Sous le soleil des Pyrénéees, Ledeux s'est rassurée, à trois semaines de son entrée en lice aux Jeux de Pékin, après être passée au travers de l'étape autrichienne de Stubai en novembre.

D'autant que la Française n'a pas encore abattu toutes ses cartes cette saison afin de mieux surprendre et séduire les juges olympiques en Chine. "Le but aux JO, c'est de proposer des choses qu'on essaie de ne pas faire voir avant. C'est toujours bien de pouvoir garder l'effet de surprise", a expliqué son entraîneur, Grégory Guenet. "On fonde plein d'espoirs sur ces nouvelles figures, des choses qu'on qualifie d'hors-normes chez les filles".

La performance de sa protégée à Font-Romeu, largement au-dessus du lot dès les qualifications samedi, est à relativiser en l'absence d'une partie des meilleures spécialistes mondiales. Certaines ont préféré faire l'impasse pour s'éviter un voyage usant et risqué au vu de la situation sanitaire actuelle, comme la prodige chinoise de 18 ans Eileen Gu, qui sera à domicile l'une des attractions des Jeux d'hiver. Les X-Games de la semaine prochaine seront le dernier rendez-vous avant les Jeux.