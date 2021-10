Pékin 2022 : un coq modernisé comme nouvel emblème de l’équipe de France unifiée

À peine les Jeux de Tokyo terminés que l’aventure olympique et paralympique ouvre un nouveau chapitre, celui des Jeux d’hiver. A l’approche de la date symbolique du J-100 des Jeux d’hiver de Pékin, qui débutent le 4 février 2022, 61 athlètes olympiques et paralympiques se sont retrouvés, lundi 4 octobre, dans l’usine du Coq Sportif, nouvel équipementier de l’équipe de France, à Romilly-sur-Seine, pour célébrer la présentation du nouvel emblème de la délégation française.

Un emblème qui prône la performance

Ce logo, que portaient déjà fièrement les athlètes présents, n’est autre qu’un coq modernisé, dont la tête rappelle également la flamme olympique. Derrière ce coq, les références à la performance ne manquent pas : le bec, en forme du V appelle à la victoire, son regard déterminé montre l’ambition des Tricolores. Pour accompagner son logo, l’équipe de France s’est ajoutée un slogan ambitieux - "La victoire en face" -, mais assumé par Tony Estanguet. Le président de Paris 2024, qui a présenté l’emblème, ne cache en effet pas sa volonté de "viser l’excellence" à Pékin, mais aussi à Paris 2024.

Le coq n’a pas été choisi au hasard. Déjà, lors des Jeux de 1920, l’équipe de France arborait sur ses tee-shirts un coq français, symbole plusieurs fois modernisé au fil du XXe siècle jusqu’à cette dernière version.

Pour la première fois de son histoire, notre coq emblématique change de perspective.

Voici le nouvel emblème de notre Equipe de France #LaVictoireEnFace pic.twitter.com/Ag2yZPyjQ8 — Equipe France (@EquipeFRA) October 4, 2021

Trois mois après Tokyo et la présentation d’une seule et même équipe de France pour les Jeux olympiques et paralympiques, la délégation française ouvre ainsi un nouveau chapitre de son unification. "Enfin, on l’attendait depuis longtemps cette équipe de France unifiée, se réjouit Marie Bochet, octuple médaillée d'or de para-ski. Pour nous, la petite équipe paralympique (seulement une quinzaine d’athlètes, contre une centaine pour l’équipe olympique), ça va nous permettre de puiser de la force dans cette équipe unifiée."