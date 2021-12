JO 2022 : 26 ambassadeurs désignés par le public choisiront les porte-drapeaux français

A moins de deux mois de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver, qui se tiendront à Pékin du 4 au 20 février 2022, le processus de sélection des porte-drapeaux de la délégation française a débuté. 69 athlètes ont été présélectionnés par les trois fédérations olympiques d'hiver pour être retenus comme ambassadeurs, selon une liste communiquée vendredi 17 décembre. Un duo mixte sera ainsi désigné fin janvier.

En tout, quatorze disciplines sont représentées dans cette liste préliminaire : le biathlon, le bobsleigh, le combiné nordique, le curling, le hockey sur glace, le patinage artistique, le patinage de vitesse, le patinage de vitesse sur piste courte, le saut à ski, le skeleton, le ski acrobatique, le ski alpin, le ski de fond et le snowboard. Le public va voter pour ses athlètes préférés dans chaque discipline. Les 26 heureux élus deviendront des ambassadeurs, qui décideront ensuite des deux porte-drapeaux pour Pékin, en sachant que les ambassadeurs représentant un sport n'étant pas qualifié pour les Jeux (comme le hockey) ne peuvent évidemment pas postuler à ce rôle.

Alexis Pinturault et Perrine Laffont favoris ?

Parmi ces athlètes, plusieurs noms peuvent légitimement apparaître comme favoris pour succéder à Martin Fourcade, porte-drapeau des JO 2018. Les biathlètes Anaïs Chevalier-Bouchet, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet font partie des prétendants. Les skieurs Perrine Laffont (ski de bosses) et Alexis Pinturault (ski alpin) sont aussi attendus. De retour à la compétition en octobre dernier, les patineurs Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron peuvent également être retenus.