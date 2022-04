Invictus Games : quatre questions sur la compétition rassemblant les militaires en situation de handicap, créée par le prince Harry

"Aider les blessés à se reconstruire", tel est l'objectif des Invictus Games. Cette compétition sportive internationale est réservée aux militaires, actuels ou anciens, en situation de handicap. La cinquième édition aurait dû se dérouler en 2020 mais elle a été reportée à cause de la pandémie mondiale de coronavirus. Celle-ci se déroulera donc du 16 au 22 avril à la Haye (Pays-Bas), et accueillera 500 athlètes issus d'une vingtaine de pays.

Les Jeux Invictus ou Invictus Games (en anglais) sont une compétition multisports réservée aux militaires (notamment de l'armée de terre et de la gendarmerie nationale) et aux civils de la défense. Cette compétition, qui prône la reconstruction par le sport, regroupe des militaires blessés en service ou en opex (opération extérieure), mais aussi des gendarmes blessés dans l’exercice de leurs fonctions, ou encore des militaires qui ont été touchés par la maladie. Tous les handicaps y sont représentés, qu'ils soient d'ordre physique ou psychique.

| The countdown has started! In one week, #IG22 will start. Curious about what the park will look like? Take a look! We will do our utmost to make it a great week. See you in The Hague! #oneweektogo #InvictusGames #TheHague pic.twitter.com/CFqjUUNHXj