Hockey sur glace : la NHL avance sa pause de Noël et s'interrompt cinq jours à cause des cas de Covid

La NHL prend des vacances anticipées. La Ligue et la NHLPA (National hockey league players association) ont annoncé lundi 20 décembre que le championnat allait être mis en pause du 22 au 27 décembre, de façon à contenir la propagation de l’épidémie de Covid-19.

The @NHL and @NHLPA have agreed to begin the Holiday Break after Tuesday’s games. Practices will resume on Dec. 26 and the League’s regular-season schedule will resume on Dec. 27. https://t.co/0Bmu8dlZ1M pic.twitter.com/JHbxtzMX6D