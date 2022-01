Ils font partie des milliers de personnes blessées et amputées pendant la guerre civile qui a touché le Sierra Leone entre 1991 et 2002… Les Flying Stars, footballeurs en béquille, parfois rejetés par la société, tentent de faire changer les regards sur leur handicap. Un reportage diffusé dans l’émission Stade 2, dimanche 9 janvier.

Oublier le passé et ses douleurs

Dans l’un des pays les moins développés du monde, il est très difficile pour les personnes handicapées de trouver un travail, pour s’insérer dans la société. Alors pour s’entraider et retrouver le sourire et la fierté, plusieurs footballeurs amputés d’une jambe se retrouvent régulièrement sur les plages et les terrains du pays pour disputer des matchs de football. Une règle s’impose : celle de ne toucher le ballon qu’avec leur jambe valide et surtout pas avec les béquilles. "Le football nous fait oublier notre passé et nos douleurs", témoignent-ils. Leur rêve désormais ? Accueillir une compétition internationale pour mettre en valeur leur discipline.