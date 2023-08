Paris 2024 : au village olympique, rien n'a été laissé au hasard pour l'accueil des para-athlètes

Les Jeux Paralympiques de Paris se tiendront du 28 août jusqu'au 8 septembre 2024.

À un an pile de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques, le village olympique en toujours en plein travaux. Situé au bord de la Seine, à Saint-Denis, ce sont pas moins de 4 400 para-athlètes qui sont attendus dans des logements pensés et aménagés pour tous. La signalétique au sein du village a également été pensée pour se déplacer.

Un plan visuel, tactile et sonore

Ainsi, que ce soit pour aller au réfectoire ou sur le lieu de leur compétition, les para-athlètes vont pouvoir utiliser tous leurs sens grâce à un plan de Paris pas comme les autres "autant visuel que tactile", précise Ludivine Munos. "On voit le stade d'une couleur blanche quand le fond du plan est totalement noir. Et puis, quand on met les doigts dessus, on a la chance de ressentir les différents bâtiments tels qu'ils ont été positionnés", poursuit la responsable Intégration paralympique Paris 2024.

Ce plan est également sonore : si on appuie sur le bouton bleu, c'est la Seine qu'on entend avec un bruit d'eau. Et sur celui-ci, un son qui correspond à l'arrêt du métro Carrefour Pleyel.

Tout a été adapté

Côté logement, les para-athlètes vivront dans un espace adapté. À commencer par la porte : "La largeur des portes est adaptée, ainsi que l'accessibilité du balcon sans avoir besoin d'enjamber la porte-fenêtre", précise Ludivine Munos. Dans les chambres, ensuite, les prises sont à une hauteur plus élevée que la normale. Enfin, chaque salle de bain est accessible "avec une douche à zéro centimètre entre le bac à douche et le carrelage, avec de la place sous le lavabo, avec des barres de maintien pour permettre de faire un transfert entre le fauteuil roulant et la chaise", décrit Ludivine Munos.

Pour ces Jeux, la Solideo, qui est le maître d'ouvrage olympique, assure avoir travaillé avec huit associations représentatives de toutes les situations de handicap.