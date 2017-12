Mondial de handball féminin : les Bleues prêtes à en découdre, avec de solides raisons d’y croire

Une nouvelle aventure commence samedi 2 décembre pour l’équipe de France féminine de handball. Les Françaises sont à Trèves, en Allemagne, pour disputer le championnat du monde, qui a débuté vendredi. Les handballeuses tricolores, vice-championnes olympiques en titre et troisièmes de l’Euro l’an dernier, vont tenter d’aller chercher une troisième médaille en un an et demi.

Le défi n'est pas impossible à relever

Le défi est à la hauteur de leur nouveau statut. Jamais dans leur histoire les handballeuses tricolores n’ont réussi ce triplé.

Laurisa Landre face au but. (XAVIER MONFERRAN / RADIOFRANCE)

Ce challenge inédit motive les Françaises et particulièrement les cadres. "Si le jamais deux sans trois pouvait marcher, espère l’arrière Camille Ayglon Saurina. Vu qu’on change la couleur [de la médaille] à chaque compétition ces derniers temps, si on pouvait avoir la seule qui nous manque, moi je signe tout de suite !"

On sait pourquoi on vient et c’est pour ça qu’on est déterminées à faire quelque chose en Allemagne… Camille Ayglon Saurina, arrière de l'équipe de France de handball franceinfo

Quatorze ans après leur dernier sacre mondial, les handballeuses françaises ont des raisons d’y croire. Les anciennes ont répondu présent et la jeune génération, incarnée par Orlane Kanor et Jannela Blonbou, va faire ses premiers pas en compétition chez les grandes, à un an de l’Euro en France.

Pour la pivot des Bleues, Laurisa Landre, cette équipe de France féminine de handball est plus compétitive que jamais. "On est encore plus fortes, on s’est renforcées avec de la jeunesse, l’expérience est là, elle est restée, s’enthousiasme-t-elle. Et le fait d’avoir des filles pleines de fougue qui sont venues dans l’équipe donne quelque chose d’autre à cette équipe de France." "On n’y va pas en se disant qu’on va finir deuxièmes ou troisièmes ou quatrièmes, poursuit la joueuse. L’important c’est le titre mais il faut s’en donner les moyens."

Allison Pineau revient de loin

Allison Pineau en a fait sa maxime : s’en donner les moyens. De retour, contre toute attente, l’ancienne meilleure joueuse du monde avait fait une croix sur ce mondial après son opération de la cheville droite en juillet. Surprise : la revoilà sous le maillot des Bleues, prête à relever le défi.

La handballeuse Allison Pineau. (XAVIER MONFERRAN / RADIOFRANCE)

À bientôt 29 ans, Allison Pineau revient de loin. "Après l’opération, on parlait de six, neuf mois, se souvient la joueuse. Et nous étions plus proches des neuf que des six… À ce moment-là, le mondial, c’était niet ! Aujourd’hui je suis très heureuse d’être là. Je ne suis pas une petite jeune qui vient d’arriver. Tout le monde me connait dans la maison, mon mode de fonctionnement : bien sûr que je suis prête !" La première étape de ce Mondial pour Allison Pineau et les handballeuses françaises commencera face à la Slovénie samedi soir. Une équipe que les joueuses tricolores ont battue sans trembler en préparation, dimanche dernier.