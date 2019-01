Melvyn Richardson, le fils de Jackson, réintègre les Bleus pour le dernier match de poule du mondial de handball

Melvyn Richardson va jouer avec les Bleus pour le dernier match de la phase de poule du mondial.

Il porte un nom de légende du handball français. Melvyn Richardson, fils de Jackson, est intégré au groupe des "experts" qui disputent jeudi 17 janvier son dernier match du premier tour face à la Russie à 20h30 avec une équipe largement remaniée. Les Bleus sont déjà qualifiés et ils préparent surtout la deuxième phase de la compétition, qui débutera ce week-end.

Un père recordman du nombre de matchs avec les Bleus

Parmi les nouvelles têtes, il y a Melvyn Richardson qui aura 22 ans dans deux semaines. Ce jeune joueur est le fils de l'âme des "Barjots", Jackson Richardson qui totalise 417 sélections, il est d'ailleurs toujours recordman du nombre de matchs en bleu. L'ancien capitaine de l'équipe de France a un palmarès énorme : deux fois champion du monde, et porte-drapeau de la délégation française aux JO de Barcelone.

Une énorme carrière qui ne tétanise pas pour autant le fils. Melvyn Richardson s’en amuse même, là où d’autres auraient géré cette filiation de manière plus introvertie. Le jeune joueur vit déjà depuis longtemps sur les terrains avec l’ombre de son père, ce qui ne l’a pas empêché de démarrer une carrière professionnelle pendant deux ans à Chambéry où il a grandi, et de rebondir à Montpellier, où il fait des étincelles depuis l’année dernière. Car Melvyn est déjà un joueur de très haut niveau, vainqueur de la ligue des champions cette année avec le club héraultais.

Seulement six sélections pour Melvyn

Redoutable gaucher alors que son père était droitier, Melvyn Richardson est encore un "bleu" parmi les tricolores, avec seulement six sélections. Provisoirement placé en réserve, comme 17e joueur au début du mondial, il a continué à s’entraîner avec le groupe, et vient donc d’être intégré à la liste des 16 au détriment du joueur de Nantes Nicolas Claire. "Pour moi, c'est mon premier championnat du monde au sein du groupe, déjà c'est quelque chose de beau", raconte Melvyn Richardson. "C'est plus que bénéfique pour mon apprentissage. J'ai passé cette semaine en travaillant de mon côté et en me tenant prêt s'il y avait des changements."

Avec le retour de Nikola Karabatic et de Melvyn Richarson, l'équipe de France va préparer le début de la deuxième phase de la compétition qui débutera samedi ou dimanche à Cologne. L’emblématique joueur de l'équipe de France et le petit nouveau affichent deux profils bien différents mais ces deux choix sont réfléchis. Nikola Karabatic, 34 ans au charisme et au CV long comme le bras, ne sera pas à 100% mais devrait monter en puissance dans les matchs à venir. Melvyn Richarson, très polyvalent, peut jouer à trois postes différents, à l’arrière et en attaque sur le côté droit, ainsi que comme demi-centre. Même s'ils ont 12 ans d'écart, ils ont une même mission : aider les bleus à continuer leur chemin dans les six matchs qui restent pour aller au bout de ce mondial.