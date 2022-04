Handball : Toulon dément avoir écarté Chloé Bulleux à cause de sa grossesse et ouvre la porte à sa réintégration

"Nous sommes sous le choc des déclarations de Chloé Bulleux". Thierry Oelker, directeur de la communication du Toulon Métropole Var Handball, a réagi au nom du club, dimanche 10 avril, pour franceinfo sport. Il évoque des raisons "purement sportives" pour justifier le non-renouvellement du contrat de Chloé Bulleux, ancienne internationale française, qui bénéficiait d'une année en option pour la saison prochaine.

‍♂️#HandAction

️ Le coup de gueule de Chloé Bulleux : "Ca ne s'est pas très bien passé avec le club de Toulon, et c'est parce que j'ai eu un enfant. Je suis déçue car j'aurai voulu continuer en handball... Je suis passée de capitaine à rien !" pic.twitter.com/nKZD17HH3E — Hand Action (@HandAction) April 9, 2022

L'ailière droite, qui vient de donner naissance à un petit Noé, avait déclaré sur BeIN Sports que le refus du club de prendre cette option était dû à son retour de grossesse. Elle a immédiatement reçu le soutien de nombreuses joueuses dont la gardienne de l'équipe de France, Cléopâtre Darleux. "Je suis passé de capitaine à rien", avait notamment déclaré la jeune maman, avec beaucoup d'émotions.

Le club avance des raisons sportives

La joueuse avait signé un contrat d'un an avec une autre saison en option après l'arrivée du nouvel entraîneur, Stéphane Plantin, en février 2021. Absente depuis juillet du fait de sa grossesse, Chloé Bulleux n'a pas foulé les parquets de la saison et ne semble plus entrer dans les plans de son coach.

"Quand un nouveau coach arrive, il rebat évidemment les cartes. Stéphane veut de vitesse, de la fougue et de la jeunesse sur les ailes. C'est pour cette raison qu'on a fait signer un contrat pro à Elise Caramello et qu'on vient de recruter Manon Pellerin pour la saison prochaine", nous a indiqué Thierry Oelker pour justifier les raisons sportives de l'éviction de Chloé Bulleux.

L'entraîneur Stéphane Plantin évoque également des raisons budgétaires. "On a une masse salariale à respecter et il m'a semblé plus opportun de la concentrer sur la base arrière, secteur où nous avons le plus de difficultés en ce moment", se défend-il. "Je n’ai absolument rien contre le fait qu’elle ait été enceinte", ajoute l'entraineur français.

Toulon ouvert à un retour de Chloé Bulleux

La manière de faire a également été attaquée par la joueuse qui explique ne pas avoir été prévenue de vive voix mais seulement par lettre recommandée. Une erreur et une faute, selon le club, qui est sorti du silence ce lundi 11 avril. L'entraîneur indique, pour sa part, avoir reçu la joueuse à l'automne en entretien individuel pour indiquer à l'ailière qu'elle n'entrait plus dans les plans. "On a fait le mieux qu'on a pu et dans le maximum de respect", indique-t-il.

Le club et l'entraîneur ont d'ailleurs fait savoir qu'ils restaient ouverts à un retour dans l'effectif de Chloé Bulleux dont le congé maternité se termine bientôt. "Elle est la bienvenue pour tenir sa place", commente Stéphane Plantin. "Elle est déjà dans un processus de retour", ajoute-t-il.

Avec un effectif réduit, les Toulonnaises se sont déplacées à Brest avec seulement douze joueuses, lepossible retour de Chloé Blleux pourrait faire du bien à une équipe en difficulté, qui pointe à la onzième place du classement. La joueuse a, néanmoins, fait comprendre dans son interview qu'elle envisageait de mettre fin à sa carrière.