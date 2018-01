Handball : les Bleus retournent dans l'arène bouillante de Zagreb

Un dernier effort et les Experts seront dans le dernier carré de l’Euro. Les handballeurs français ont rendez-vous avec le pays hôte, la Croatie, mercredi 24 janvier à 20h30. Comme une revanche de la finale du Mondial 2009, qui avait vu se jouer dans la même salle de Zagreb un match de légende.

Des briquets, des téléphones portables, des pièces de monnaie, de quoi remplir un sac de sport : ce 1er février 2009, le public de Zagreb a balancé tout ce qu’il avait dans les poches pour "saluer", à sa façon, le titre mondial des Experts. Guillaume Gille était sur le terrain : "C’était incroyable, se souvient l’entraîneur adjoint des Bleus, qui en garde un souvenir impérissable. Jouer dans des ambiances pareilles, c’est unique. Ici, le handball c’est comme une religion. Parfois, il y a un peu d’excès. Mais c’est génial de voir un engouement pareil autour de notre sport."

"Ce souvenir restera gravé à jamais !"

En 2018, ils ne sont plus que quatre Experts à avoir vécu cette finale, disputée en milieu hostile il y a neuf ans, et à porter encore le maillot bleu. Nikola Karabatic est de ceux-là. D’origine croate, le joueur en garde un souvenir très personnel. "Je chante l’hymne français qui est mon hymne national, explique Nikola Karabatic. Mais le fait d’entendre l’hymne de la Croatie en finale de Championnat du monde, cela avait été quelque chose de très fort pour moi. Ce souvenir restera gravé à jamais !" Et même si Nikola Karabatic est une vedette en Croatie, que tout le monde le connaît, lui demande un autographe ou une photo, il le sait, ce soir, il sera conspué sur chacun de ses ballons. Mais il prend cela comme une marque de respect…

"Pour eux, ce sera à la vie à la mort"

Son frère cadet, lui, a choisi de ne pas faire du match une affaire personnelle. "On a hâte, s’enthousiasme Luka Karabatic. En tant que sportif de haut-niveau, on joue pour des matchs et des ambiances comme ça. Forcément, si on prend une déculottée, ça sera compliqué." Luka Karabatic sait que les Experts sont attendus. "Si on n’est pas tous vraiment à notre maximum, prévient-il, ce genre de rencontre peut devenir très longue. Pour eux, ce sera à la vie à la mort. Si on est plusieurs à passer à côté, ça ne le fera pas." Leur sélectionneur préfère, lui, ne pas penser aux multiples scénarios possibles : "Aujourd’hui, on veut montrer un beau visage et terminer au mieux cette compétition", conclut Didier Dinart.