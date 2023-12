Direct France-Norvège : un début de match serré... Suivez la finale du Mondial de handball

D'or ou d'argent ? La médaille qu'auront les Françaises autour du cou dépend d'un nouveau sommet, d'un nouveau duel en finale du Mondial, dimanche 17 décembre, qu'elles disputeront face aux Norvégiennes à Herning (Danemark). L'heure de la revanche a peut-être sonné pour les Bleues, battues par ces Scandinaves en finale de cette compétition en 2021. Ce duel, elles l'ont déjà joué et même gagné (29-28), lors d'une répétition générale en phase de groupe voici quelques jours.

Seule équipe invaincue dans ce Mondial, la formation d'Olivier Krumbholz doit néanmoins franchir un cap supplémentaire face à un collectif qui l'a vaincue en finale de l'Euro 2020 et du Mondial 2021, ainsi qu'en demi-finale de l'Euro 2022. Après leur démonstration en demi-finale (37-28) face à la Suède, les Bleues sont au plus proche du sacre mondial, 20 ans après le premier et six ans après le dernier, acquis aux dépens de la... Norvège.

Suivez le match en direct