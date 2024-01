Direct France-Suède : une avance confortable pour les Bleus à la pause (17-11)... Suivez la demi-finale de l'Euro de hand

Comme on se retrouve. Comme aux Mondiaux 2021 et 2023, et comme à l'Euro 2022, l'équipe de France joue sa place en finale de l'Euro 2024 face à la Suède, vendredi 26 janvier, dès 17h45 à Cologne. Invaincus depuis le coup d'envoi de cet Euro, les Bleus font de nouveau face à leurs meilleurs ennemis, un an après leur demi-finale victorieuse au Mondial, en Suède.

Ce jour-là, les Suédois étaient toutefois privés de leur star Jim Gottfridsson, qui sera bien du rendez-vous cette fois. Tout comme Andreas Palicka, le rempart suédois (et du PSG), dont le simple nom fait remonter de douloureux souvenirs. Pour éviter une nouvelle défaite face aux Blagult, après celles de 2021 et 2022, les Tricolores pourront compter sur leur confiance du moment, alors que la Suède vient, elle, de perdre face à la Norvège lors du dernier match du tour principal.