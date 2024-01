Direct France-Autriche : les Bleus en quête d'une victoire pour rallier les demi-finales... Suivez la rencontre de l'Euro de hand

Les Bleus montent en puissance et peuvent même s'offrir un petit répit. Après un début de tour principal bien maîtrisé contre la Croatie puis contre l'Islande, l'adversité monte d'un cran pour les hommes de Guillaume Gille, lundi 22 janvier face à l'Autriche à Cologne. En tête du groupe I, l'équipe de France peut s'assurer, avec une victoire, une des deux premières places synonymes de qualification en demi-finale.

De plus en plus convaincants offensivement samedi contre l'Islande, les Tricolores vont faire face à un vrai test face aux Autrichiens, grosse surprise de la compétition et parmi les meilleures défenses de cet Euro. Comme la France, l'Autriche n'a toujours pas été battue et reste sur deux performances de choix en battant la Hongrie, puis en accrochant l'Allemagne devant son public. La rencontre s'annonce décisive pour les deux équipes. Un match à suivre en direct commenté.