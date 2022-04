Vidéo Gymnastique : "J'ai eu un moment où je me suis dis, est-ce que je continue?", les doutes de Mélanie de Jesus dos Santos avant son envol pour les Etats-Unis

Après des Jeux olympiques manqués à Tokyo, la gymnaste Mélanie de Jesus dos Santos a eu besoin de prendre de la distance avec son sport. La quadruple championne d'Europe a terminé 11e du concours général de gymnastique artistique à à Tokyo l'été dernier. Une déception pour elle. "J'ai eu un moment où je me suis dit, est-ce que je continue?", s'est-elle alors interrogée.

Nouvelle vie à Houston

Elle a trouvé la réponse à sa question quelques semaines plus tard aux Etats-Unis. Invitée sur une tournée de gala organisée par la championne américaine Simone Biles, elle redécouvre son sport. "J'ai fait de la gym différemment. J'ai dansé et je me suis amusée avec le public. C'était trop bien et je me suis dit que je ne pouvais pas arrêter", confie-t-elle. Ainsi, après avoir demandé conseil à Simone Biles, Mélanie de Jesus dos Santos décide de franchir le pas et de traverser l'Atlantique pour venir s'y entraîner dans l'espoir de se relancer pour Paris 2024. Elle commencera sa nouvelle aventure fin avril, à Houston (Texas), ville où s'entraîne également Simone Biles.