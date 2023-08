Gymnastique : retour gagnant pour Simone Biles, vainqueure de l'US Classic après deux années d'absence

La reine de la gymnastique, plus aperçue en compétition officielle depuis les JO de Tokyo, a étincelé pour son retour à la compétition lors de l'US Classic, dans la nuit de samedi à dimanche.

Simone Biles est revenue presque comme si elle n'était jamais partie. L'Américaine a survolé l'US Classic, sa première compétition en deux ans, en remportant haut la main le concours général, samedi 5 août. La gymnaste aux quatre titres olympiques avait effectué une longue pause depuis les derniers Jeux olympiques de Tokyo pour prendre soin de sa santé mentale. Samedi, à Chicago, elle a donné de très solides gages quant à son niveau, même si elle a précisé ne pas se fixer d'attentes ou d'échéances précises, à un an des Jeux de Paris.

En forme et souriante face à un public qui n'avait d'yeux que pour elle, Simone Biles a retrouvé un plaisir non dissimulé, elle qui avait quitté Tokyo avec une médaille de bronze et une kyrielle de retraits à cause d'épisodes de "twisties", un trouble des repères très dangereux pour un gymnaste. De son premier passage aux barres asymétriques jusqu'à sa démonstration à la poutre, puis au sol qu'elle a également dominé, celle qui compte 19 titres mondiaux a fait l'étalage de son talent. Elle a également réussi un Yurchenko double salto au saut. En 2021, elle était devenue la première femme à réaliser cette figure en compétition.

Qualifiée pour les championnats nationaux

Si elle n'a pas encore tenté les sauts les plus périlleux de son répertoire, elle qui compte quatre mouvements à son nom, l'Américaine de 26 ans a livré une vraie démonstration en comptant cinq points d'avance sur sa première poursuivante au concours général, avec 59,100 points. "C'était une super sensation, en particulier après tout ce qui s'est passé l'an dernier", s'est-elle réjouie dans une salle en adoration.

Cette performance de haute volée laisse envisager un "retour à la normale" pour celle qui fait partie des plus grandes gymnastes de tous les temps. Cette dernière a fait un premier pas en obtenant sa qualification pour les championnats des Etats-Unis, du 24 au 27 août. "Les JO ? On y travaille encore, a-t-elle assuré. Mon objectif principal, c'était ça (l'US Classic), ensuite les championnats (nationaux), et après cela on se projettera sur les Mondiaux (en octobre à Anvers). Puis on verra". En Belgique, Biles pourrait revenir là où s'était révélée au plus haut niveau en 2013.

D'ici là, Simone Biles a confié continuer à suivre une thérapie pour lutter contre les démons qui lui avaient gâché l'existence lors des JO de Tokyo, pour l'aider à "gérer l'aspect mental" de son quotidien. "Jusque-là, on va dans la bonne direction mais je dois encore travailler sur moi. Je dois encore suivre ma thérapie. Je vais penser à moi d'abord."