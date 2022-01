Gymnastique : le triple champion olympique Kohei Uchimura met un terme à sa carrière

Longtemps roi de la gymnastique mondiale, le Japonais Kohei Uchimura (33 ans) a annoncé mardi 11 janvier mettre un terme à sa carrière sportive, cinq mois après les Jeux olympiques de Tokyo où il n'a pas réussi à briguer une nouvelle médaille.

Double champion olympique au concours général individuel à Londres en 2012 et à Rio en 2016, un exploit inédit depuis plus de quarante ans, le gymnaste originaire de Nagasaki avait aussi décroché le titre olympique par équipes à Rio. Ce palmarès olympique hors norme est complété par quatre médailles d'argent.

Une triste fin de carrière

Le Japonais a régné dans sa discipline en devenant champion du monde du concours général six fois d'affilée entre 2009 et 2015 et en décrochant quatre autres titres mondiaux sur cette période (sol, barres parallèles, barre fixe et concours par équipes).

Après avoir chuté aux Jeux olympiques de Tokyo, Kohei Uchimura a participé, en octobre dernier, aux Championnats du monde 2021 à Kitakyushu, où il n'a pas obtenu de médaille. Bien que son rêve de terminer sa carrière en apothéose se soit brisé, le monde de la gymnastique retiendra ce sportif qui a marqué sa discipline.