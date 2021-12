Golf : Tiger Woods annonce son retour à la compétition à Orlando le 17 décembre

Le golfeur Tiger Woods a annoncé, sur son compte Twitter, mercredi 8 décembre, son retour à la compétition et sa participation au PNC Championship (tournoi à Orlando) le 17 décembre prochain. Il va effectuer son retour sur les greens près de dix mois après l'accident de voiture qui l'a contraint à une longue convalescence. Il avait récemment annoncé ne pas pouvoir faire une saison pleine en raison de ses récentes blessures.

Although it’s been a long and challenging year, I am very excited to close it out by competing in the @PNCchampionship with my son Charlie. I’m playing as a Dad and couldn’t be more excited and proud.