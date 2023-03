Football australien : une ancienne star attaque la ligue nationale en justice au sujet des commotions cérébrales

Max Rooke, professionnel pendant 8 ans, souhaite alerter sur les dangers des commotions cérébrales dans son sport.

Les voix s'élèvent de nouveau contre les commotions cérébrales. Alors que le mouvement a déjà pris une certaine ampleur dans le monde du rugby et que la plus grande ligue de football américain (NFL) a vécu pareille situation en 2012, le football australien est maintenant lui aussi concerné. En effet, l'Australian Football League (AFL) est à son tour mise sur le banc des accusés. Ancien professionnel, Max Rooke a lancé un recours collectif en justice devant la Cour suprême de Victoria, à Melbourne, mardi 14 mars. Son avocat, Michel Margalit a par ailleurs précisé que plus de 60 joueurs se sont d'ores et déjà manifestés pour se joindre à l'action.

Avec 135 matchs joués en AFL, au sein du club de Geelong, Max Rooke a usé son corps pour ce qui était jusqu'en 2010, son travail. Aujourd'hui, il souhaite obtenir réparation d'une activité qui l'a marqué jusqu'à son cerveau. Par le biais d'un communiqué, son représentant attaque directement la ligue nationale et parle de "blessures permanentes liées à des commotions cérébrales qui ont bouleversé sa vie et qui sont dues à la négligence de l'AFL".

Des séquelles à vie, une réinsertion sociale compliquée

Les lésions provoquées par les multiples commotions, peuvent laisser des séquelles irrémédiables et potentiellement très dangereuses. A l'image de nombreux sports de contacts, on retrouve chez eux des troubles neurologiques provoquant des signes de démence, voire même, des lésions cérébrales traumatiques. Des blessures qui impactent grandement le quotidien de ces anciens sportifs. "Les blessures subies par ce groupe d'anciens joueurs de l'AFL ont eu un impact dévastateur sur leur vie et celle de leurs proches, insiste Michel Margalit. Certains des joueurs qui se sont joints à cette action collective historique n'ont jamais été en mesure de conserver un emploi après avoir quitté l'AFL", conclut-il.

Dans le rugby à XV, 275 anciens joueurs demandant, dans une action en justice collective, une indemnisation pour des lésions cérébrales, dont Steve Thompson, vainqueur de la Coupe du monde 2003 avec l'Angleterre, et Ryan Jones, ancien capitaine du pays de Galles. Aux Etats-Unis, le recours collectif de plus de 4 500 joueurs, qu'ils ont remporté, a conduit la NFL à verser un milliard de dollars de compensation aux plaignants.