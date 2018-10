VIDEO. Usain Bolt marque son premier but de footballeur professionnel

L'ancien roi du sprint a trouvé le fond des filets. Usain Bolt a inscrit son premier but de joueur de football professionnel avec son équipe australienne des Central Coast Mariners, vendredi 12 octobre, lors d'un match d'avant-saison contre South West United.

En seconde période, l'homme le plus rapide du monde, détenteur des records du monde des 100 et 200 m, a utilisé sa vitesse sur le côté gauche pour déborder balle au pied un défenseur avant de tromper le gardien d'un tir à ras de terre. La superstar jamaïcaine a fêté son but en faisant son geste fétiche, celui qu'elle exécutait après chacune de ses grandes victoires en athlétisme.

Here it is, @usainbolt, the footballer, scores his maiden Mariners goal. What a moment! Don't think limits! ⚡️ #SWSvCCM #CCMFC @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/X7zrqmrYCZ