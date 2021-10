Chauves et chevelus s'affrontent lors d'un match de football caritatif

C'est un match un peu particulier qui s'est joué sur le terrain de Chavagnes-en-Paillers, en Vendée, ce weekend. Une opposition inédite, entre une équipe de chauves, et une autre de chevelus, au profit d'une association qui accompagne les malades du cancer. Au sein du groupe des chauves, deux noms bien connus des amateurs de Ligue 1 : Benjamin Nivet et Steeve Elana, anciens professionnels. "C'est bien de vivre et partager ces moments avec le sport amateur, parce qu'on vient tous de là, à la base", se réjouit ce dernier.

Pour les malades du cancer

Un match avec ses propres règles, les buts marqués de la tête qui comptent double notamment, accroché jusqu'au bout. Ce sont finalement les chauves qui ont remporté cette opposition de style, et de chevelures. Après la rencontre, 1000 euros ont été versés à une association qui accompagne les malades du cancer.