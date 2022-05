Usurpation d'identité et faux enfant malade… Un homme soupçonné d'arnaque pour obtenir des maillots de footballeurs gratuits et dédicacés

Un homme habitant dans le Var est soupçonné d'avoir organisé une arnaque pour obtenir auprès de clubs de foot des maillots de joueurs gratuits et dédicacés, selon les informations recueillies par franceinfo vendredi 20 mai. Selon les clubs de foot visés qui ont dénoncé les manœuvres sur les réseaux sociaux, cet homme mettait en scène de manière émouvante son fils en faisant croire que celui-ci était gravement malade.

Dans une vidéo qu'a pu visionner franceinfo, le jeune garçon, assis sur un tabouret face à son père, s'adresse au staff d'un club. "Je rentre à l'hôpital jeudi matin pour me faire opérer du cœur samedi, déclare l'enfant. Et je tenais à savoir si vous voudriez bien m'offrir votre maillot de match dédicacé."

Thomas Félix, le chargé de communication du club de Bourg-en-Bresse (National) se laisse attendrir. Il envoie un maillot de bon cœur et propose même au garçon d'enregistrer une nouvelle vidéo. "Le père a autorisé que son fils soit filmé pour faire passer un message affectueux sur les réseaux", se souvient-il. Tout le monde salue alors le beau geste du club, mais cette diffusion massive provoque une conséquence inattendue.

"On a été pris pour des cons"

Plusieurs clubs de foot de National et de L2 se rendent compte qu'eux aussi ont reçu une demande du jeune garçon et de son papa. Mais le scénario varie. Quand il est parfois question de problème cardiaque, une autre fois l'enfant est atteint d'une leucémie.

Maxime Malovry, du club de foot du FC Chambly (National) dans l'Oise est lui aussi tombé dans le panneau. Il se dit "premièrement choqué et abasourdi, et deuxièmement un peu mal à l'aise, parce qu'on a été pris pour des cons quoi, réagit-il furieux. Nous et tous les autres clubs. J'ai de la peine aussi pour le petit, parce qu'il n'a rien demandé. Je pense qu'il doit avoir 8-10 ans". Le père soupçonné d'arnaque a supplié les clubs de retirer leurs publications sur l'affaire, et a promis de leurs renvoyer tous les maillots.