Soupçons de match truqué en Régionale 2 : les instances du football accordent un non-lieu, la ligue Méditerranée saisit la justice

Selon les informations de France Bleu Provence, la commission de discipline de la ligue de football Méditerranée a accordé, jeudi 9 juin, un non-lieu au FC Septèmes (Bouches-du-Rhône), battu par Arles le 8 mai dernier 22-1. Suite aux soupçons de match truqué, afin de permettre à Arles de gonfler sa différence de buts et donc d'être promu en Régionale 1, la ligue transmet le dossier au procureur de la République d'Aix-en-Provence.

Un but toutes les quatre minutes

Auprès de France Bleu Provence, le président de la ligue, Eric Borghini, dénonce ce résultat qu'il définit comme "une salissure". "La justice, si elle le décide, aura des moyens d'investigation que le sportif n'a pas. On a parlé de cette affaire dans le monde entier. Nous, on veut montrer que nous tenons à l'éthique", a-t-il ajouté. Durant la rencontre, un but était inscrit toutes les quatre minutes. Autre fait surprenant, le gardien du FC Septèmes ne portait pas de gants pour la rencontre.

Conscient que la justice ne règlera pas les problèmes de fond, le président de la ligue Méditerranée va proposer à ses clubs, le 25 juin prochain, de voter une modification du règlement. Les fins de championnats ne se jugeront plus sur le goal average en cas d'égalité de points au classement. La différence se fera grâce aux confrontations directes entre les deux équipes. S'il y a encore égalité, c'est l'équipe qui aura eu le moins de cartons dans la saison que sera récompensée.