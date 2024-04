Serie A : l'Inter Milan décroche son 20e titre après sa victoire dans le derby face à l'AC Milan

"Un match fou pour quelque chose de fou." Le derby réussit décidément bien à Marcus Thuram, ravi à la fin de la rencontre. Un peu avant la 50e minute, alors que son club menait et se dirigeait vers le titre, le Français est arrivé de la gauche jusqu'à l'entrée de la surface de réparation, a déclenché une frappe du pied droit pour battre Mike Maignan, confortant ainsi les espoirs de toute une équipe.

Son douzième but de la saison - auxquels il faut ajouter sept passes décisives -, et, surtout, le but du break pour l'Inter Milan. Malgré quelques frayeurs, dont un but de Fikayo Tomori, les coéquipiers de Thuram se sont imposés (2-1) face à l'AC Milan, lundi 22 avril. Une victoire qui marque le triomphe des hommes de Simone Inzaghi, qui remportent le 20e Scudetto de l'histoire du club, et ce dès la 33e journée.

Une seule défaite en championnat

Il faut remonter au 27 septembre 2023, lors de la 6e journée de championnat, pour trouver la trace d'une défaite de l'Inter en Serie A. Ils avaient alors encaissé deux buts à domicile, contre Sassuolo. Depuis, le club n'a enchaîné les bons résultats (22 victoires et 5 matchs nuls). C'est en partie grâce à ses principaux buteurs : Marcus Thuram donc, mais aussi Lautaro Martinez, meilleur réalisateur du championnat avec 23 réalisations.

"On est entrés dans l'histoire de la Serie A", s'est félicité l'Argentin après la rencontre. "On a beaucoup travaillé, on a beaucoup souffert, on a changé plus de dix joueurs l'été dernier, on mérite vraiment ce titre, a-t-il ajouté au micro de DAZN. Gagner un titre dans un derby, ce n'était jamais arrivé. C'est ce que j'ai dit à mes coéquipiers avant ce match, il fallait vraiment saisir cette occasion."