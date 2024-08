Football : le milieu de l'équipe de France Youssouf Fofana rejoint l'AC Milan en provenance de l'AS Monaco

Du rouge et blanc au rouge et noir. Youssouf Fofana s'est engagé en faveur de l'AC Milan, samedi 17 août, après quatre saisons et demie passées à l'AS Monaco. Devenu une pièce maîtresse du club de la principauté lorsque son compère de l'entrejeu, Aurélien Tchouaméni, s'est envolé pour le Real Madrid en 2022, l'ex-Strasbourgeois s'est affirmé jusqu'à porter le brassard de capitaine à quelques reprises sous les ordres d'Adi Hütter l'an dernier.

Joker de luxe de Didier Deschamps dans le milieu de terrain de l'équipe de France (21 sélections, trois buts) avec laquelle il a disputé la Coupe du monde 2022 et l'Euro 2024, le joueur de 25 ans rejoint ainsi deux autres internationaux tricolores en Lombardie : Mike Maignan et Theo Hernandez. Avec Paulo Fonseca comme entraîneur, il aura pour mission d'aider les Rossoneri à la reconquête du Scudetto en Serie A, abandonné à Naples et au rival intériste sur les deux derniers exercices.