Royaume-Uni : la police lance un appel à témoins après l'attaque de supporters du match Liverpool-Roma

L'après-match a mal tourné. Mardi 24 avril, la police de Liverpool a lancé un appel à témoins après que les médias eurent rapporté une attaque contre un supporter local. Un "incident sérieux" qui a eu lieu en marge de la demi-finale aller de Ligue des champions entre les Reds et la Roma.

"Nous enquêtons sur un incident sérieux au cours duquel un homme a été attaqué devant le pub Albert vers 19h35. Nous lançons l'appel à celles et ceux détenant de l'information", indique un communiqué de la police. Selon les images de la BBC, un homme est allongé immobile à terre alors qu'un autre a été vu avec un marteau. Selon les médias, des supporters romains ont utilisé leurs ceintures comme armes.

Le correspondant football du Sunday Times, Jonathan Northcroft, a ainsi tweeté: "Des supporters de Rome ont attaqué des fans de Liverpool avec des ceintures devant le pub Albert. Un gars à terre reçoit des soins." "Le groupe des Romains est sorti de la rue Venmore et l'attaque a été soudaine", a ajouté le journaliste.

