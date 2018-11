Rennes : des footballeurs professionnels rendent visite à des enfants hospitalisés

À 19 ans, Mathieu Archange a perdu toute autonomie. Son quotidien se passe à l'hôpital en permanence, entre les soins, les cours et les exercices de kiné. Il y a quatre ans, il a été victime d'un accident de skateboard qui l'a privé de son rêve : devenir sportif professionnel. Benjamin Bourigeaud et Adrien Hunou ont eux réalisé leur rêve, devenir footballeur, ils évoluent au Stade Rennais. Football et hôpital, deux univers à l'opposé, mais qui se croisent dans le cadre de la tournée du sport à l'hôpital.

Un moment de partage

Le centre médical et pédagogique de Rennes-Beaulieu (Ille-et-Vilaine) regroupe 110 patients avec parfois des pathologies lourdes. L'occasion de jouer avec des professionnels est un vrai moment de partage. Depuis 20 ans, Premiers de cordée, en association avec des sportifs professionnels, a donné la joie à plus de 5 000 enfants hospitalisés. Entre selfies et échanges balle au pied, l'espace de deux heures, ces enfants ont oublié la maladie et retrouvé le sourire.

