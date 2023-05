Manchester City-Real Madrid : des critiques de Benzema au statut de "meilleur joueur du monde"... La métamorphose inattendue de Vinicius

Irrégulier à son arrivée au Real Madrid en 2018, Vinicius a épuré son jeu et profité des conseils de Karim Benzema et Carlo Ancelotti pour devenir l’un des attaquants les plus dangereux du continent.

Il est loin le temps où Karim Benzema pouvait s'énerver en plein match contre les performances de Vinicius. "Il fait ce qu'il veut. Frère, joue pas avec lui ! La vie de ma mère, il joue contre nous", s'était plaint "KB9" auprès de Ferland Mendy, à propos de son coéquipier brésilien, à la mi-temps du match de Ligue des champions entre le Real Madrid et le Borussia Mönchengladbach en octobre 2020. Deux ans et demi plus tard, Benzema n'a plus rien à redire sur le niveau de Vinicius.

L'international brésilien sera l'arme offensive principale des Madrilènes en demi-finale retour de la C1 contre Manchester City, mercredi 17 mai, après avoir marqué au match aller (1-1) d'une splendide frappe de l'extérieur de la surface. L'an dernier, c'est lui qui avait offert la 14e Ligue des champions de l'histoire du Real en inscrivant le seul but de la finale au Stade de France contre Liverpool (1-0). Signe de la stature acquise par Vinicius depuis un an et demi.

"Vinicius est actuellement le meilleur joueur du monde", avait jugé en mars Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real, après la qualification de son équipe contre Liverpool. "Actuellement", le terme a son importance, car en plaçant Vinicius devant Kylian Mbappé, par exemple, Ancelotti s'est mouillé. Il a reçu l'approbation de Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool : "Je confirme, Vinicius est un joueur de classe mondiale et déjà une légende du Real Madrid, malgré son jeune âge."

Karim le grand frère

Ce n'était pourtant pas gagné. La colère de Benzema d'octobre 2020 n'avait rien d'anodin et traduisait la déception des supporters madrilènes à propos de Vinicius. Le Brésilien avait débarqué à Madrid deux ans plus tôt avec l'étiquette de jeune très prometteur, acheté par les Merengues contre 45 millions d'euros avant même ses 18 ans. Mais ses débuts avec le Real ne sont pas idylliques.

Vinicius est indéniablement doté d'un immense talent, mais ne l'utilise pas à bon escient. Le Brésilien court vite, dribble mieux que personne mais pèche pas son individualisme et sa maladresse dans le dernier geste. Le joueur formé à Flamengo doit aussi s'adapter à son nouvel environnement. "La pression était trop forte. Je n'avais jamais vu autant de pression sur un si jeune joueur. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai coûté beaucoup d'argent", expliquait-il à la chaîne brésilienne TNT Sports en octobre 2021.

Trois facteurs, entre autres, vont provoquer la métamorphose de "Vini" : Benzema le prend sous son aile, Ancelotti fait son retour au Real et le Brésilien est surtout décrit comme un immense bosseur. L'attaquant français lui donne de nombreux conseils. "Il fait tout ce qu'il peut pour m'aider sur le terrain et en-dehors. (…) Dès le début, il m'a toujours supporté et fait gagner en confiance", précisait Vinicius dans une interview à l'UEFA en février 2022.

Le futur du Real avec son compatriote Rodrygo

Premier concerné, Benzema décrit mieux que quiconque la métamorphose du Brésilien sur le terrain. "Je lui ai montré des choses, surtout dans les 20 derniers mètres. Il doit prendre la décision lui-même, centrer pour la passe décisive, pas pour rien, ou tirer pour marquer. Il lève la tête, il regarde avant. Il a mis ça en marche. Aujourd'hui, voilà, c'est du Vinicius", expliquait le Ballon d'or à France Football en janvier 2022.

L'arrivée d'Ancelotti sur le banc madrilène à l'été 2021 achève la transformation. La direction du Real demande à l'entraîneur italien de rajeunir l'effectif vieillissant du club madrilène. "Il Mister" se donne pour objectif de permettre à Vinicius de mettre définitivement à jour son logiciel. "Il suffit de le faire jouer et de lui donner la confiance qu'il mérite parce qu'il joue très bien", expliquait Ancelotti au début de la saison 2021-2022.

Les deux joueurs brésiliens du Real Madrid, Rodrygo et Vinicius, lors du quart de finale de Ligue des champions contre Chelsea au stade Santiago-Bernabeu, le 12 avril 2023. (JOSE BRETON / AFP)

Auteur de 22 buts et 20 passes décisives l'an dernier, Vinicius est, cette saison, le joueur le plus décisif du Real Madrid avec 23 buts et 21 passes décisives. Dans son sillage, le Real voit Rodrygo, un autre jeune brésilien, émerger. À tel point qu'Ancelotti considère que le trio Rodrygo-Benzema-Vinicius "ressemble beaucoup à la BBC (Bale-Benzema-Cristiano Ronaldo)". Prometteur pour la suite, mais surtout inquiétant pour Manchester City dans l'immédiat.