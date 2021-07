Le président du Real Madrid épinglé par des anciens enregistrements : la polémique en trois actes

Le patron du Real Madrid, Florentino Perez, a dénoncé mardi 13 juillet l'exhumation par le journal en ligne El Confidencial de vieux enregistrements, datant de 2006, dans lesquels il critique deux légendes du club, Raul et Iker Casillas. Pour Perez, cette diffusion est liée à son soutien au projet mort-né de Superligue. Alors que de nouveaux fichiers ont été diffusés mercredi 14 juillet, prenant notamment pour cible Cristiano Ronaldo et José Mourinho. Franceinfo: sport revient sur l'affaire qui ébranle le Real Madrid.

Florentino Perez s'en prend à Raul et Casillas

Depuis mardi 13 juillet, le patron du Real Madrid Florentino Perez défraye la chronique depuis la publication de fichiers audios où on l'entend critiquer vivement d'anciens cadres du Real Madrid. Dans l'un des enregistrements diffusés par El Confidencial datant de 2006, soit peu après la fin de son premier mandat à la tête du club, Perez s'en prend à l'ancien gardien Casillas, qui a porté les couleurs du club de 1999 à 2015.

Et Pérez ne mâche pas ses mots dans son analyse. Casillas "n'est pas le gardien de but du Real Madrid. Il ne l'a jamais été. Il a été la plus grosse erreur que nous ayons faite. C'est l'une des grandes arnaques, et la seconde c'est Raul (attaquant vedette du géant madrilène de 1994 à 2010)", a ainsi déclaré Florentino Perez selon ces fichiers audios. Raúl en a aussi pris pour son grade de la part du patron du Real. "Raúl est mauvais, il pense que Madrid est à lui et il utilise tout ce qui est à Madrid, tout ce qu'il a développé, pour son propre bénéfice. Lui et son agent. C'est à cause de lui que Madrid va mal... Ecoutez, je suis parti entre autres à cause de lui. Parce qu'il pense qu'il est fini et qu'il se considère comme tel".

Perez se défend par communiqué

Dans la foulée de leur publication, ces propos ont soulevé un vent de critiques qui a poussé Perez à se défendre par voie de communiqué de presse. "Les phrases reproduites sont prononcées dans des conversations enregistrées clandestinement par (le journaliste) M. José Antonio Abellan, qui tente de les vendre depuis de nombreuses années sans succès", a déclaré mardi 13 juillet Florentino Pérez dans un communiqué du club, où il évoque des "phrases sorties de leur contexte".

Comunicado del presidente del Real Madrid.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 13, 2021

"Je pense que si ces enregistrements ressortent maintenant, après tant d'années, c'est dû au fait que je sois l'un des promoteurs de la Superligue", ajoute le président du Real, qui n'écarte pas de recourir à la justice dans cette affaire. Le Real fait partie avec le FC Barcelone et la Juventus Turin des trois clubs qui continuent à défendre la Superligue sur les douze promoteurs initiaux de ce projet de création d'une ligue quasi-fermée, abandonné 48 heures seulement après son lancement en avril.

Un nouvel audio : "Ronaldo est un idiot"

Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Mercredi 14 juillet, le média espagnol a publié de nouveaux enregistrements, toujours de la part de Florentino Perez. Cette fois-ci, c'est Cristiano Ronaldo et José Mourinho, entre autres, qui sont dans son viseur. Au sujet de Ronaldo, Pérez déclare : "Il est fou. Ce gars est un idiot, un malade. Vous pensez que ce gars est normal, mais il n'est pas normal."

L'agent de Ronaldo est aussi critiqué, qui selon Perez, ne "gère rien avec lui". Même reproche envers Mourinho. "Ce sont des gars avec un ego terrible, tous les deux gâtés, l'entraîneur et lui, et ils ne voient pas la réalité, car tous les deux pourraient gagner beaucoup plus d'argent s'ils faisaient autrement", dévoilent encore les fichiers audios. Un dernier homme n'a pas été épargné par Perez, il s'agit de Fábio Coentrão. L'international portugais est décrit comme "un débile", qui "n'a rien dans la tête". Avec cette nouvelle diffusion, les tensions ne risquent que de s'aggraver encore plus dans le club espagnol, qui subit de plein fouet une tempête interne et médiatique.