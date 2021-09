DIRECT. Ligue 1 : suivez le derby du Nord entre Lens et Lille

Au lendemain du derby de l'Est entre Strasbourg et Metz, place au derby du Nord en Ligue 1. À l'occasion de la 6e journée, Lens reçoit Lille, champion de France en titre, samedi 18 septembre (17 heures). Quatre jours après leurs débuts frustrants en Ligue des champions, un match nul contre Wolfsburg, les Lillois veulent repartir sur une bonne dynamique en championnat, eux qui ne pointent qu'à la 12e place. En face, les Sang et Or sont invaincus en cinq journées (deux victoires, trois nuls) et peuvent maintenir leur place dans le peloton de tête. Suivez la rencontre en direct !