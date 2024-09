Foot : Ligues des champions, titre mondial, blessures... La carrière de Raphaël Varane en cinq moments marquants

La retraite s'est imposée aussi brusquement qu'il avait entamé sa brillante carrière. Raphaël Varane, défenseur hors pair, a tout gagné en quatorze ans, surtout au Real Madrid, mais aussi la Coupe du monde 2018 avec l'équipe de France. L'homme aux 93 sélections chez les Bleus (5 buts) a ainsi annoncé, mercredi 25 septembre, mettre un terme à sa riche carrière.

Révélé à Lens, il a par la suite fait les beaux jours de l'immense Real Madrid, avec qu'il a disputé 360 matchs et décroché pas moins de 17 titres, dont quatre Ligues des champions et trois championnats d'Espagne. Après trois saisons en Angleterre du côté de Manchester United, Raphaël Varane avait rempilé par un ultime défi en Italie, du côté de Côme, fraîchement promu en Serie A. Mais une énième blessure, dès son premier match début août, aura été celle de trop. Franceinfo: sport revient sur les moments les plus marquants de celui qui compte, aujourd'hui, l'un des plus grands palmarès du foot français.

2012 : première saison au Real Madrid, déjà un premier titre

Convoitée depuis des mois par Florentino Pérez et son conseiller Zinédine Zidane, la pépite lensoise débarque à l'été 2011 à Madrid et devient même, à seulement 18 ans et deux mois, la plus jeune recrue de l'emblématique président du Real. Sous les ordres de José Mourinho, il découvre le très haut niveau, celui d'un mastodonte réglé pour viser tous les trophées.

Bénéficiant de la rotation mis en place par le technicien portugais, Raphaël Varane boucle sa première saison en Espagne avec 15 matchs toutes compétitions confondues, dont ses quatre premières apparitions en Ligue des champions. Il décroche donc, à l'issue de cet exercice 2011-2012, son premier titre pro, le Real Madrid remportant la Liga devant son éternel rival barcelonais.

2014 : heureux avec la Maison blanche, malheureux en bleu

Deux saisons plus tard, et malgré plusieurs pépins physiques, notamment au genou, Raphaël Varane poursuit son apprentissage et se distingue de plus en plus, tant au Real qu'en équipe de France, avec laquelle il a honoré sa première sélection en mars 2013. Désormais appelé à chaque rassemblement des Bleus de Didier Deschamps, il s'impose également en seconde partie d'exercice comme un titulaire de plus en plus sérieux au sein de la défense madrilène. Il dispute l'intégralité de la finale de Ligue des champions face à l'Atlético de Madrid, entrée dans la légende grâce au but égalisateur de Sergio Ramos dans le temps additionnel, en faisant preuve d'une grande sérénité pour un joueur de 20 ans.

Le jeune Raphaël Varane savoure avec ses coéquipiers du Real Madrid après son premier sacre en Ligue des champions, le 24 mai 2014 à Lisbonne. (FRANCK FIFE / AFP)

Surtout, et suite à la victoire après prolongation de son Real (4-1) qui remporte la fameuse decima (le 10e titre), il devient le plus jeune joueur français à être titré dans la plus prestigieuse des compétitions continentales. Tout semble alors lui réussir puisqu'il s'avance comme un pilier de Deschamps à l'occasion de la Coupe du monde 2014 en Allemagne, sa première compétition internationale. La fin est pourtant cruelle, brutale. Face à la Nationalmannschaft en quarts de finale, le défenseur tricolore lâche son marquage sur un coup de pied arrêté et permet à Mats Hummels de tromper Hugo Lloris. Les Bleus s'inclinent 1-0 et l'Allemagne file vers son quatrième sacre mondial.

2016 : relégué au Real, forfait pour l'Euro... La saison frustrante

Enfin titulaire régulier (46 matchs toutes compétitions confondues) en 2014-2015, une saison sans le moindre trophée, Raphaël Varane espère confirmer et surtout renouer avec le succès. D'autant plus que Zinédine Zidane reprend les rênes du Real en plein hiver après l'éviction de Rafael Benitez. Finalement beaucoup moins utilisé en Liga, au profit de Pepe et Sergio Ramos, mais indéboulonnable en Ligue des champions (il dispute 11 matchs de suite en tant que titulaire jusqu'en demi-finales), le Nordiste se blesse au pire des moments, au début du mois de mai.

Une lésion importante au niveau du biceps fémoral de la cuisse gauche lui fait tout rater : la finale de Ligue des champions, mais aussi et surtout l'Euro 2016 à domicile. Si le sacre de ses coéquipiers en C1 lui permet de décrocher une deuxième coupe d'Europe, Raphaël Varane connaît, avec les Bleus, une seconde grande désillusion après celle de 2014. "Cela fait mal, très mal, de ne pas être à vos côtés" écrit le vice-capitaine tricolore dans une lettre adressée à ses coéquipiers de l'équipe de France qui, en son absence, échouera en finale face au Portugal avec une charnière Laurent Koscielny-Samuel Umtiti.

2018 : historique avec les Merengues et sur le toit du monde avec les Bleus

L'heure de gloire, et elle est totale. 2018 marque l'apogée de la carrière de Raphaël Varane. D'abord parce qu'il est désormais l'un des leaders du grand Real Madrid, avec qui il signe un triplé historique en Ligue des champions (après les sacres de 2016 et 2017). Mais aussi et surtout parce qu'il entre définitivement dans le panthéon du football français. Toujours en tant que patron de défense tricolore, à 25 ans, Raphaël Varane décroche en Russie le second sacre des Bleus en Coupe du monde.

Raphaël Varane célèbre la victoire en Coupe du monde de l'équipe de France, vainqueure de la finale face à la Croatie, à Moscou, le 15 juillet 2018. (FRANCK FIFE / AFP)

Au terme d'une épopée hors du commun, durant laquelle il aura d'ailleurs montré la voie en ouvrant le score en quarts de finale contre l'Uruguay (2-0), ses Bleus vont au bout de leur rêve et, comme leurs illustres aînés en 1998, font chavirer toute la France. Sur le toit du monde et dorénavant considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de la planète, Raphaël Varane terminera à la septième place du classement du ballon d'Or.

2022 : l'Argentine, une fin cruelle pour le taulier de la défense tricolore

Terrible 93e et dernière sélection avec l'équipe de France. Comme ses coéquipiers, Raphaël Varane est abattu, en larmes, effondré sur la pelouse du stade de Lusail (Qatar), à l'issue d'une finale de Coupe du monde devenue légendaire. En s'inclinant au terme d'une séance de tirs au but frustrante (3-3, 4-2 t.a.b.) face aux Argentins de Lionel Messi et Emiliano Martinez, et après une rencontre épique, les Bleus de Didier Deschamps ne sont pas parvenus à conserver leur titre.

Difficile de terminer son aventure tricolore de pire manière pour l'ex-Merengue, qui a rejoint Manchester United en 2021, remplacé en fin de prolongation (113e), à un rien de s'évanouir. En bon taulier des Bleus, Raphaël Varane avait, comme tout au long de sa carrière, tout donné sur la pelouse, sans doute trop d'ailleurs pour un corps de plus en plus éprouvé. Insuffisant, pour autant, pour garnir l'un des plus grands palmarès du foot français d'un historique doublé en Coupe du monde.