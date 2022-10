Kylian Mbappé et son association Inspired by KM aux arènes de Nîmes

Brut.

Dans le cadre des “Rencontres Inspirantes”, l’association Inspired by KM a reçu le footballeur Kylian Mbappé aux arènes de Nîmes. Des dizaines d’enfants des quartiers et en situation de handicap étaient aussi présents à l’événement. Brut était sur place.

Ce mercredi 12 octobre, les arènes de Nîmes ont accueilli Kylian Mbappé pour son association Inspired By KM. Le but : permettre aux enfants issus de milieux populaires de s’émanciper et de s’ouvrir à différentes activités. “Le but de l'association, c'est de nous accompagner jusqu'à notre entrée dans la vie adulte, dans la vie active. Sur plusieurs plans, sur le plan scolaire, mais aussi sur le plan éducatif, sportif, culturel”, détaille Yagaré, jeune membre de l’association.

“Je trouve ça extraordinaire d'avoir pu rassembler autant de monde”

Au programme : handball, tir à l’arc, mais aussi rencontre avec le footballeur, où les jeunes pouvaient poser eux-mêmes leurs questions. “Quel est votre prochain rêve ? Une question de la demoiselle qui est là. - Mon prochain rêve, ce serait de gagner une deuxième Coupe du monde consécutive”, répond le joueur du PSG. D’autres invités étaient aussi sur place, comme la sportive Clarisse Agbegnenou, l’humoriste Booder, et le comédien Jamel Debbouze. “Je trouve ça extraordinaire d'avoir pu rassembler autant de monde, qu'il y ait autant de familles, autant d'enfants, qu'on vienne fêter les associations, c'est génial d'avoir l'opportunité de soutenir ces gens”, explique Jamel Debbouze

La mère du joueur parisien, Fayza Lamari, était aussi venue. “Quand il est champion du monde, en tant que ex-sportive, effectivement, je suis contente, mais là où je suis le plus fière, c'est de l'homme qu'il devient. (...) Il a le temps, encore, de devenir un homme, mais aujourd'hui, oui, je suis fière de lui, forcément”, pense-t-elle.