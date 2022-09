Vidéo Demain le sport : comment faire gagner une équipe ? La préparation invisible par Christophe Galtier

À l'occasion du festival Demain le Sport, coorganisé avec "L’Équipe" et France Télévisions, franceinfo vous propose de revivre les différentes tables rondes qui ont eu lieu au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique.

Retrouvez l'intégralité en vidéo de la table ronde "comment faire gagner une équipe ? La préparation invisible", avec Christophe Galtier, entraineur du PSG, qui a eu lieu le 22 septembre 2022 au festival Demain le Sport, organisé par franceinfo, avec France Télévisions et L'Equipe, à la Maison de la Radio et de la Musique.



Les joueurs du Paris Saint-Germain "ne sont pas dans une bulle", a ainsi assuré l' entraîneur Christophe Galtier, et "ils s'informent" sur les sujets de société, a-t-il expliqué lors de sa table ronde au studio 104, marquée également par la brève intervention de deux activistes de la lutte contre le réchauffement climatique aux cris de : "Climat en danger, Galtier complice". "Ne confondez pas l'humour peut-être mal placé et le respect pour la planète", a de nouveau répondu Galtier. "Je fais très attention, je viens de faire un aller-retour en train pour aller voir mon fils qui se faisait opérer", a-t-il souligné.