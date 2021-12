PSG-Monaco : Kylian Mbappé porte Paris et atteint 100 buts en Ligue 1 avec le club de la capitale

Efficaces à défaut d'être particulièrement brillants, les Parisiens - déjà champions d'automne - ont signé leur 14e succès de la saison en triomphant de l'AS Monaco (2-0), dimanche lors de la 18e journée de Ligue 1. Pour la dernière de l'année 2021 au Parc des Princes, Kylian Mbappé en a profité pour augmenter son capital en inscrivant deux buts. Invaincus depuis huit matchs toutes compétitions confondues, les joueurs du Rocher mettent fin à leur belle série et occupent la 8e place.

> Revivez la victoire parisienne face à Monaco lors de la 18e journée de Ligue 1

Le match : Paris en mode réaliste

Trois tirs cadrés pour Monaco, deux pour le PSG. Sur 90 minutes, autant dire que les spectateurs présents au Parc des Princes pour la dernière de l'année 2021 ont eu le temps de s'ennuyer un peu ce dimanche.

Pourtant, le début de match était prometteur avec une frappe sur le poteau de Sofiane Diop après 1'40" de jeu. De quoi faire réagir immédiatement des Parisiens cueillis à froid. Très vite, les premières accélérations de Kylian Mbappé sur le côté gauche confirment que oui, le champion du monde est dans un bon soir. Et il va vite avoir l'occasion de le prouver en transformant un penalty après une faute de Djibril Sidibé sur Angel Di Maria (1-0, 12e).

Dans leur maillot au flocage doré en hommage au septuple Ballon d'or, les champions d'automne ronronnent un peu leur football et seul Diop, encore lui, arrive à faire passer des frissons dans la défense parisienne. Juste avant la pause, Kylian Mbappé vient conclure une belle action emmenée par Lionel Messi, après une grossière perte de balle d'Axel Disasi dans l’axe. Sa frappe enveloppée du pied droit ne laisse aucune chance à Alexander Nübel (2-0, 43e). Un joli but qui lui permet d’atteindre les 100 buts en championnat avec le club de la capitale.

Dès lors, au vue du peu d’intensité en deuxième période, on comprend que les jeux sont faits. Les occasions ne seront pas légion durant les 45 dernières minutes. Tout juste Lionel Messi, impliqué sur au moins un but lors de deux matchs consécutifs avec Paris toutes compétitions confondues (doublé contre Bruges en C1 et passe décisive contre Monaco ce dimanche) pour la toute première fois - fait passer un frisson dans les tribunes en trouvant le poteau du gardien allemand (70e).

Le joueur : Kylian Mbappé met fin à la disette

Muet depuis trois matchs en Ligue 1 et un dernier but inscrit face à Nantes le 20 novembre (3-1), il tardait au numéro 7 parisien de remettre de l'ordre au classement des buteurs. Son doublé face à Bruges mardi (4-1) a visiblement relancé la machine puisque pendant 45 minutes il a été l'élément offensif le plus en vue côté PSG. S'il a inscrit son premier but sur penalty, sa deuxième réalisation - dans son style le plus typique, plat du pied droit enveloppé dans le petit filet - ne doit en revanche rien à personne.

Avec neuf buts en championnat, Kylian Mbappé revient à deux longueurs du top scoreur, le Lillois Jonathan David (11 réalisations). Il reste en revanche en tête au classement des passeurs avec huit offrandes.

La stat' : Mbappé, le 100e rugissant avec Paris

En inscrivant son doublé face à Monaco, l'attaquant du PSG a marqué ses 99e et 100e buts en Ligue 1 avec le club de la capitale. Un chiffre ahurissant à seulement 22 ans et 357 jours. Plus anecdotique, il en est à 10 buts en 10 matchs contre son ancien club, Monaco, depuis son départ à l'été 2017.