PSG : Aminata Diallo en garde à vue après l'agression supposée de sa coéquipière, Kheira Hamraoui

La milieu de terrain du PSG et de l'équipe de France, Aminata Diallo, a été arrêtée, mercredi 10 novembre, à son domicile de Marly-le-Roi (Yvelines), par les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles. Elle a été placée en garde à vue, a confirmé le PSG dans un communiqué.

Le lundi 4 novembre dernier, après une soirée organisée dans un restaurant du bois de Boulogne en présence de l'ensemble des joueuses et du staff parisien, Kheira Hamraoui avait été victime d'une violente agression. Présente dans le véhicule conduit par Aminata Diallo, Hamraoui en aurait été extraite. Deux personnes cagoulées s'en seraient ensuite pris à elle physiquement, portant notamment des coups de barre de fer sur ses jambes. Une agression longue de plusieurs minutes et aux séquelles physiques et morales. La joueuse, de retour au PSG durant l'intersaison, s'était vu poser des points du suture aux jambes et aux mains. Une blessure qui l'a privée de la rencontre de Ligue des champions face au Real Madrid, durant laquelle Aminata Diallo, qui évolue au même poste qu'elle, était titulaire.

Le Paris Saint-Germain collabore avec le SRPJ de Versailles

Dans un communiqué, le club de la capitale a réagi : "Le Paris Saint-Germain prend acte de la mise en garde à vue ce matin d’Aminata Diallo par le SRPJ de Versailles dans le cadre de la procédure ouverte suite à une agression jeudi soir dernier à l’encontre de joueuses du Club [...] Depuis jeudi 4 novembre au soir, le Club a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la santé, le bien-être et la sécurité de ses joueuses. Le Paris Saint-Germain collabore avec le SRPJ de Versailles pour faire toute la lumière sur les faits. Le Club est attentif au déroulement de la procédure et étudiera les suites à y donner".