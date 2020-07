Foot : Paris remporte la Coupe de France face à Saint-Etienne (1-0) mais perd Kylian Mbappé, blessé à la cheville

L'attaquant parisien a pu rejoindre ses coéquipiers sur le banc parisien en seconde période en s'aidant de béquilles.

Un résultat sans surprise, mais avec une frayeur. Pour le premier match officiel disputé en France depuis le confinement, le Paris-Saint-Germain a remporté, vendredi 24 juillet, la finale de la Coupe de France face à l'AS Saint-Etienne. Neymar a inscrit le seul but la rencontre au quart d'heure de jeu.

Le club de la capitale a toutefois perdu gros lors de cette rencontre hachée par de nombreuses fautes, puisque sa star Kylian Mbappé a dû quitter le terrain en fin de première période. Touché à la cheville, l'attaquant parisien a pu rejoindre ses coéquipiers sur le banc parisien en seconde période en s'aidant de béquilles. Un coup dur pour le PSG, à moins de trois semaines de la Ligue des champions, le grand objectif de la fin de saison.

Un succès dans une ambiance terne

Après Neymar, forfait en 2018 et 2019 pour les huitièmes de finale retour de la C1, le club de la capitale s'apprête à revivre de nouveaux jours d'incertitudes avec Kylian Mbappé, avant d'affronter en quarts l'Atalanta Bergame, le 12 août à Lisbonne.

Pour le football français, qui attendait ce rendez-vous depuis mars, il restera l'image d'une première demi-heure de jeu ultra agressive, pas à son avantage, et celle des gradins du Stade de France, vides à 95% en raison de la jauge gouvernementale. Mais avec cette Coupe de France, la cinquième depuis 2015 et la 13e en tout, l'essentiel est préservé. Paris réussit le triplé, avec la Ligue 1 et le Trophée des champions, qui colle à ses énormes ambitions.